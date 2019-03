Mercado automóvel cai mais de 8% em fevereiro para quase 22 mil veículos

Entre janeiro e fevereiro foram colocados em circulação 41.075 novos veículos.

Por Lusa | 17:55

O mercado automóvel registou uma queda de 8,2% em fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, para quase 22 mil veículos matriculados, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) esta sexta-feira divulgados.

"Em fevereiro de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 21.950 veículos automóveis, ou seja, menos 8,2% do que em igual mês do ano anterior", revelou, em comunicado, a ACAP.

Por sua vez, entre janeiro e fevereiro foram colocados em circulação 41.075 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 0,8%.



Nos dois primeiros meses de 2019, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros fixaram-se em 34.542 unidades, o que se traduz numa queda de 2,1%, relativamente ao mesmo período do ano anterior.



Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias registou, em fevereiro, um retrocesso de 6,4% fixando-se em 2.621 unidades matriculadas.



Em termos acumulados, entre janeiro e fevereiro, este mercado atingiu 5.536 unidades, mais 6,2% face ao período homólogo do ano anterior.



Já o mercado de veículos pesados, que engloba os tipos de passageiros e mercadorias, registou, no mês em causa, 471 veículos comercializados, o equivalente a um aumento homólogo de 48,1%.



Entre janeiro e fevereiro, as matrículas de pesados totalizaram 997 unidades, mais 11,1% relativamente a igual período de 2018.