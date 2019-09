Mercadona abriu a quinta loja em Portugal e chega ao Porto em outubro

Após a abertura das primeiras quatro lojas em Portugal, todas em julho passado - em Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar e Maia -, a cadeia espanhola de supermercados Mercadona inaugura esta quinta-feira, 26 de setembro, a sua unidade em Barcelos, que tem como vizinho do lado a concorrente Lidl.

A loja de Barcelos, que conta com uma superfície de vendas de 1.900 metros quadrados, criou 85 postos de trabalho, com a Mercadona a chegar, assim, aos 1.100 trabalhadores no nosso país.

A empresa prevê abrir mais cinco lojas ainda este ano - em Braga, Ovar, São João da Madeira, Gaia e Porto.

A próxima abertura está marcada para 29 de Outubro, no Porto, na Rua Domingos Sequeira, junto à rotunda da Boavista.

À semelhança do que aconteceu com as outras lojas, antes da abertura do supermercado do Porto a Mercadona "já deu início às apresentações aos vizinhos, com as sessões a decorrer na Paróquia do Carvalhido (Rua D. António Meireles, 140 - Porto)", que decorrerá até 11 de outubro, avança a empresa, em comunicado.

No ano 2019, a Mercadona prevê investir 100 milhões de euros no seu projeto em Portugal, aos quais se somam os mais de 160 milhões de euros investidos até à data, pelo que o investimento global do projeto da empresa deverá ultrapassará os 260 milhões de euros desde que anunciou a sua entrada em Portugal, em 2016.

A chegada da Mercadona a Lisboa só está prevista para 2021.