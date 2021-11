O caso da venda do histórico Estádio Vidal Pinheiro (campo do Sport Comércio e Salgueiros, em Paranhos, no coração da cidade do Porto) é um retrato da inoperância da investigação judicial. No início do milénio, com a construção do metro do Porto, foi decidido construir uma estação da rede no terreno do Salgueiros, que acabou por lesar o erário público em vários milhões de euros.