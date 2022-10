O BCP foi nesta segunda-feira alvo de um ataque informático que impediu o acesso dos clientes ao site e às aplicações para telemóveis, mas a situação já está a caminho da normalização.Fonte oficial do Millennium explica que "entidades mal intencionadas, a partir do exterior, estão a dirigir intensos e não legítimos pedidos ao site e às apps do banco dificultando e pontualmente impedindo, dessa forma, o acesso dos clientes".Fonte oficial do banco acrescenta que o BCP "tomou as medidas necessárias para mitigar os efeitos referidos e a generalidade dos clientes já está a aceder sem dificuldades".