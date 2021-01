Ministro da Economia testa positivo à Covid-19 após contacto com ministro das Finanças infetado

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou esta terça-feira à noite ter testado positivo à Covid-19. Siza Vieira estava já em isolamento profilático após ter estado em contacto com o ministro das Finanças, João Leão, também ele infetado com o novo coronavírus.A notícia foi avançada em comunicado, que sublinha que Siza Vieira estava em isolamento desde sábado e que, tendo apresentado "alguns sintomas, foi testado e o resultado acusou positivo".Para além dos ministros da Economia e Finanças, também Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está infetada com Covid-19.