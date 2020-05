Mulher de Berardo quer ver penhora levantada

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A mulher de José Berardo requereu o levantamento de uma penhora da CGD sobre a sua quota-parte num depósito bancário detido pelo marido no Banco Santander Totta. O banco público penhorou a Berardo, no âmbito de um processo para recuperar uma dívida de quase 50,2 milhões de euros, um depósito de 5158 euros, mas Carolina Berardo alega ser dona de metade do dinheiro. A Caixa tentou também penhorar os salários de Berardo nas 43 empresas ...