Negócios lança campanha: 'Ler não é o mesmo que informar-se'

"Ler não é o mesmo que informar-se" é o slogan da nova campanha de assinaturas digitais realizada pela agência FCB para o Negócios, que procura sensibilizar os leitores para a importância da informação rigorosa e de qualidade produzida pelos media, em contraste com a desinformação que muitas vezes é difundida através das redes sociais, como o Facebook ou o Twitter.

"As redes sociais permitiram o desenvolvimento de redes organizadas de disseminação de notícias falsas em larga escala, realçando o papel fundamental que o jornalismo tem na sociedade como garante de acesso a informação factual, verdadeira e rigorosa", disse André Veríssimo, diretor do Jornal e Negócios. "É esse também o compromisso do nosso jornal, que aqui reforçamos", acrescentou.

A campanha, realizada pela agência liderada por Edson Athayde, oferece um preço promocional de 1 euro durante o primeiro mês e permite aceder em primeira mão à edição do Negócios através do "e-paper" no site ou na aplicação, aos artigos online para assinantes, a newsletters exclusivas e a descontos em produtos e serviços.



Esta proposta de valor permitiu ao Negócios aumentar em 20% a sua base de assinantes nos últimos seis meses, entre utilizadores do site e das aplicações.