Novo Banco conclui venda do edifício sede

O Novo Banco anunciou esta segunda-feira que concluiu a venda do edifício sede, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, por 112,2 milhões de euros, o que deverá ter um impacto positivo de 55 milhões nos resultados de 2022.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco informou que "após conclusão de um processo de venda competitivo, celebrou um Contrato de Promessa de Compra e Venda para a venda do edifício da sua atual sede situada na Avenida da Liberdade em Lisboa" e que "o valor de venda do imóvel totalizou 112,2 milhões de euros", sem, no entanto, revelar o comprador.

Segundo o banco, a concretização da transação, que se espera que ocorra no terceiro trimestre, deverá ter um impacto positivo de 55 milhões de euros nas contas de 2022.

Esta operação, bem como a venda de outros ativos, encontra-se no âmbito das medidas adotadas para acelerar o desinvestimento de ativos 'não-core' e deverá permitir um aumento de 40 pontos base nos rácios de capital.

A nova sede do Novo Banco passará a ser no Tagus Park, em Oeiras, estando atualmente em fase de construção.