O Novo Banco vai tomar a posição acionista (3,28%) detida por Luís Filipe Vieira na SAD do Benfica. Esta será a consequência inevitável do processo de execução que entrou no sábado no juízo de execução de Lisboa no valor de 7 562 267,18 euros contra o ex-presidente do Benfica, a sua mulher, o seu sócio, Manuel Almerindo Duarte, e contra a empresa Promovalor.