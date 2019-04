Bruxelas dá 'luz verde' a Portugal para descer IVA na luz e no gás natural

Governo português já pode avançar com a medida para consumidores com potência mais baixa.

Por Lusa | 18:03

O Governo português já teve 'luz verde' do Comité de IVA da Comissão Europeia para aplicar a taxa reduzida na componente fixa de eletricidade e gás natural para consumidores com potência mais baixa, podendo avançar com a medida.



Contactada esta terça-feira pela agência Lusa, fonte comunitária explicou que em causa está uma consulta feita em 12 de abril pelo Governo àquele comité, que não se opôs à medida, pelo que o executivo pode agora avançar com a aplicação da taxa de 6% à componente fixa do fornecimento de eletricidade e gás natural aos consumidores com potência contratada mais baixa, como famílias e serviços.



"Com este passo, Portugal cumpriu todos os requisitos da diretiva do IVA [Imposto sobre o Valor Acrescentado] da UE e pode agora decidir quando a medida entra em vigor", disse à Lusa a mesma fonte.



Segundo esta lei, os Estados-Membros devem consultar o Comité do IVA da Comissão Europeia para fazer este tipo de mudanças.



Apesar de não ser competência de Bruxelas autorizar a aplicação das taxas reduzidas, estas só podem avançar se o comité do IVA não se opuser. Este é, assim, um dos passos finais do processo.



Em causa está a medida prevista no Orçamento do Estado para 2019, que estabelece a redução da taxa de IVA de 23% para 6% aplicável à componente fixa dos fornecimentos de eletricidade e gás natural, mas apenas para os consumos mais baixos.



A medida permitirá uma alteração da taxa de IVA para potências contratadas de eletricidade até 3,45Kva e consumos em baixa pressão de gás natural que não ultrapassem os 10.000m3 anuais.



Segundo os cálculos da consultora Deloitte, a redução mensal na fatura da eletricidade e gás não chegará aos dois euros por agregado familiar.



Em outubro de 2011, com a 'troika', a taxa de IVA aplicável à energia elétrica e ao gás natural foi alterada, de 6% para 23%.