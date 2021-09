O Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) defende que o Orçamento do Estado de 2022 deve prever o alívio da carga fiscal para empresas e famílias, sublinhando que o documento pode ser “uma oportunidade para uma retoma vigorosa” da economia do País.







Para o Conselho que representa cinco confederações patronais, uma “preocupação central” do próximo orçamento deve ser “aliviar a carga fiscal às empresas e famílias”, disse Eduardo Oliveira e Sousa, porta-voz do CNCP e também presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. “O CNCP tomará uma posição formal sobre o que espera do Orçamento do Estado de 2022 no próximo dia 15 de setembro, esperando que a proposta do Governo, e o processo de discussão no Parlamento que se seguirá, a tenham em devida consideração”, explicou Eduardo Oliveira e Sousa.