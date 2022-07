Pluris de Mário Ferreira recebe o maior montante do fundo de ajuda à recapitalização devido à Covid-19

do empresário Mário Ferreira, que é também a principal acionista da TVI, está entre as empresas que vão receber um investimento direto de 76,7 milhões de euros a 12 empresas através do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), ao abrigo do quadro temporário de auxílios de Estado Covid-19 (designada de janela B).





A Pluris Investments,De acordo com o Observador esta segunda-feira, a empresa receberá 52% desses 76,7 milhões de euros, se os apoios aprovados acabarem contratualizados.A medida foi aprovada pelo Banco de Fomento a 30 de junho e, de acordo com a entidade, trata-se de um apoio à área do turismo. A ficha do Fundo prevê que o montante de investimento em cada empresa não exceda os 10 milhões de euros.