Os preços das portagens nas autoestradas portuguesas vão aumentar 2,04% no próximo ano, adiantou esta segunda-feira o Jornal de Negócios, tendo em conta a inflação e os 0,1% adicionais que que ficaram previstos no acordo conseguido há um ano com as concessionárias para travar uma subida de cerca de 10% no início deste ano.As concessionárias de autoestradas deverão entregar as suas propostas até 15 de novembro ao Governo, que terá depois de as aprovar. Recorde-se que os aumentos são médios, variando de troço para troço, e só podem ser feitos por múltiplos de cinco cêntimos.