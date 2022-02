Portugal começa a sentir os primeiros sinais da subida das taxas de juro. Esta quarta-feira, no primeiro leilão de dívida do ano, a República Portuguesa conseguiu colocar 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de sete e 10 anos, com as taxas de juro a subirem em ambos os prazos.