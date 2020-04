Portugal tem 230 hospitais com privado a crescer

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Portugal tinha, no final de 2018, 230 hospitais , mais cinco do que no ano anterior. Desse total, 119 são unidades privadas e 111 pertencem a serviços públicos de saúde: 107 do Estado e quatro em parceria público-privada (PPP). Apesar disso, foi o setor público que mais atendeu pacientes, mais cirurgias realizou e a mais urgências deu resposta, ainda que seja no privado que o crescimento anual seja mais alto.O retrato do setor da Saú...