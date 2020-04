Portugueses fazem mais compras online e apostam em marcas brancas durante pandemia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os portugueses renderam-se às compras pela internet, que dispararam 200%, e agora preferem as marcas brancas dos supermercados em detrimento das promoções, cujo peso caiu dos 51,2% para 32,5%, segundo o barómetro da Nielsen revelado esta quarta-feira e que analisa o consumo que antecedeu a Páscoa, entre 30 de março e 5 de abril.Neste sete dias, marcados pela entrada no segundo período do estado de emergência, as vendas cresceram ...