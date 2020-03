Prazo para reclamar de faturas do IRS termina hoje

Antes da entrega da declaração Modelo 3 do IRS, relativo ao ano passado, os contribuintes têm ainda a possibilidade de validar as deduções à coleta apuradas pelo Fisco na sequência da informação que lhe chegou ao longo do ano por via do e-fatura.

Estas despesas podem ser consultadas na página pessoal do Portal das Finanças e o prazo para reclamações termina hoje, 31 de março. A reclamação, porém, apenas é possível no que respeita às despesas gerais familiares e ao benefício fiscal do IVA, que permite abater uma parte deste imposto suportadas com restauração, cabeleireiros, veterinários ou mecânicos.





Assim, querendo, e caso as faturas que tenha na sua posse não correspondam aos números preparados pelo Fisco, poderá reclamar através do e-balcão.

Quanto às outras deduções à coleta, e se os valores apresentados pela AT não correspondam aos que o contribuinte guardou ao longo do ano passado, será ainda possível este ano preencher manualmente a declaração de IRS no que respeita às despesas com saúde, educação, encargos com lares e habitação.

A partir de 1 de abril e até 30 de junho será o momento para entregar a modelo 3 no Portal das Finanças ou confirmar a declaração automática de rendimentos pré-preparada pelo Fisco.