Os portugueses que abastecerem os veículos a partir da próxima segunda-feira vão sentir a fatura um pouco mais leve, com a gasolina a descer de preço e o gasóleo a manter o valor.









Segundo os cálculos do ‘Negócios’, o preço da gasolina simples 95 deverá sofrer uma ligeira redução, ao descer um cêntimo para os 1,57 euros por litro, distanciando-se assim dos máximos de maio de 2019 que atingiu na última semana. Com esta desvalorização, este combustível termina ainda uma sequência de três semanas a subir. Ao longo deste ano, a gasolina ficou 11% mais cara, equivalente a um aumento de 15 cêntimos. Quanto ao gasóleo simples, deverá ficar inalterado, fixando-se nos 1,35 euros por litro. Desde janeiro, o preço do gasóleo subiu mais de 9 cêntimos, ou seja, 7%.

De salientar que as contas feitas pelo ‘Negócios’ têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo e a cotação do euro. O custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da marca e do local onde se encontrar.





O Brent, que é referência para o mercado europeu, procura atingir os 68 dólares o barril , numa recuperação que tem sido sustentável nos últimos dias à medida em que a economia mundial recupera. Recorde-se que há um ano o barril de Brent estava a cotar-se nos 20 dólares.