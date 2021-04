Os portugueses deverão sentir a fatura mais cara quando forem abastecer os veículos a partir da próxima segunda-feira.









Segundo o ‘Negócios’, os preços do gasóleo e da gasolina podem subir novamente. No caso da gasolina simples 95, deverá sofrer um aumento ligeiro, acima de um cêntimo para os 1,588 euros por litro, o que representa o valor mais alto desde maio de 2019. Só neste ano, a gasolina já ficou mais cara 13%, o equivalente a uma subida de 18 cêntimos.

Quanto ao gasóleo simples, deverá ter o mesmo destino, com o preço a crescer um cêntimo e a fixar-se nos 1,369 euros por litro. Ao longo deste ano, o gasóleo valorizou mais de dez cêntimos, ou seja, 8%.





Portugal ocupa o quinto lugar com a gasolina mais cara, no mais recente boletim da Comissão Europeia, entre os 27 países da União Europeia. Já o gasóleo ocupa a oitava posição.





Estes cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo e do euro, mas o custo depende sempre de cada posto de abastecimento, da marca e do local onde se encontrar. Os novos preços têm ainda em conta as variações calculadas pelo ‘Negócios’ face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção-Geral de Energia e Geologia.