Preço do gasóleo cai 2 cêntimos na segunda-feira

O preço do gasóleo simples deverá sofrer uma redução de dois cêntimos por litro a partir de segunda-feira. Esta é a terceira queda semanal este ano e a maior deste ativo desde abril do ano passado. Segundo cálculos feitos pelo ‘Negócios’, o preço do gasóleo simples deverá fixar-se em 1,439 euros por litro.









Já quanto à gasolina simples 95, o preço deverá manter-se inalterado na próxima semana, continuando, em média, nos 1,673 euros por litro. Contudo, desde o início deste ano, a gasolina já registou uma subida de 25 cêntimos.





Leia também Governo vai limitar margens das petrolíferas na venda de combustíveis Esta semana, foi aprovada uma proposta de lei em Conselho de Ministros que permite ao Estado intervir nas margens de lucro das gasolineiras. Este é um mecanismo para quando “as margens na venda de combustíveis e das botijas de gás forem inusitadamente altas e sem justificação, poder limitar essas mesmas margens”, explicou o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.

A proposta surge depois de um relatório da ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético revelar uma subida destas margens de lucro. No entanto, segundo dados da Apetro, quase dois terços do preço que cada português paga pelos combustíveis correspondem a impostos.