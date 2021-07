A gasolina voltou a aumentar um cêntimo por litro esta semana (o preço do gasóleo ficou inalterado), mas o Governo não pretende tomar medidas para limitar futuras subidas. Ao, o ministro do Ambiente considera que "o Governo não deve intervir no preço dos combustíveis. A fixação dos preços dos combustíveis é livre e devemos usar cada vez menos os combustíveis fósseis".À...