O preço do pão aumentou 15% em Portugal, entre agosto de 2021 e agosto de 2022, divulgou ontem o Eurostat. O pão, um dos alimentos mais básicos da alimentação humana, foi um dos que mais subiram no último ano, devido à guerra na Ucrânia, de acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia.



O preço do pão na União Europeia em agosto último foi, em média, 18% superior ao de agosto de 2021.









