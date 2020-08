Preços dos combustíveis baixam na segunda-feira

O preço dos combustíveis deverá baixar a partir de segunda-feira, coincidindo com o início de férias de muitos portugueses. Ao que apurou o CM, a descida da gasolina deverá ser superior à do gasóleo, com reduções de, respetivamente, 1,5 cêntimos e um cêntimo.









As cotações internacionais registaram uma ligeira descida durante a semana, pressionando ligeiramente para baixo os preços dos combustíveis nos postos de abastecimento. De acordo com dados divulgados pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), o preço de venda ao público da gasolina fixava-se esta sexta-feira em 1,437 euros e o do gasóleo em 1,272 euros por litro.

A carga fiscal sobre os combustíveis, que aumentou no segundo trimestre devido à descida das cotações provocadas pela pandemia, é, em média, de 70,1% na gasolina 95 e 62,3% no gasóleo rodoviário, segundo cálculos da associação das petrolíferas (Apetro).





A descida das cotações reflete em parte, ainda segundo a ENSE, a “divulgação da evolução de indicadores macroeconómicos que ajudam a mostrar até que ponto o impacto da pandemia está a prejudicar de forma decisiva o funcionamento das atividades produtivas e as decisões de investimento e consumo”.