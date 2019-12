Preço dos combustíveis vai descer na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão ficar mais baratos na próxima semana em Portugal, sendo que os valores a praticar a partir da próxima segunda-feira deverão mesmo ser os mais baixos em pelo menos três meses.





Segundo os cálculos dos Negócios, o preço do gasóleo simples deverá registar uma descida em torno de 1 cêntimo por litro, pelo que há margem para os preços descerem para mínimos de três meses. Tendo em conta a informação da Direção Geral de Energia e Geologia, o gasóleo simples foi vendido a partir da última segunda-feira com um preço médio de 1,366 euros por litro, pelo que se descer para valores em redor de 1,356 euros ficará com o valor mais baixo desde o arranque de setembro.





Esta baixa de preços reflete a queda de perto de 2% na cotação média do gasóleo cotado no mercado europeu esta semana. A matéria-prima desceu de forma acentuada no início da semana e valorizou nas últimas sessões, em linha com o comportamento do petróleo nos mercados internacionais.





No caso da gasolina, a baixa das cotações foi mais pronunciada, abrindo espaço para baixas de preços mais relevantes nos postos de abastecimento em Portugal. Os cálculos do Negócios apontam para uma descida em torno de 2 cêntimos por litro na gasolina simples. A confirmar-se esta evolução, este combustível vai ser vendido em Portugal na próxima semana com um preço médio de 1,47 euros por litro, o que corresponde ao nível mais baixo desde meados de março deste ano.





As cotações dos combustíveis cotados têm valorizado nas duas últimas sessões, devido à perspetiva de cortes de produção da OPEP. A decisão que for tomada esta sexta-feira em Viena poderá ter forte impacto nas cotações dos combustíveis na próxima semana, que por sua vez vão influenciar os preços a praticar nos postos de abastecimento em Portugal na semana seguinte.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro, cujos valores são consultados na Bloomberg.

Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados a que o Negócios tem acesso só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).