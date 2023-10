Sete contribuintes não reclamaram o prémio do concurso da Fatura da Sorte, desde o seu início em 2014, adiantou ao CM fonte oficial da Autoridade Tributária. Os 245 mil euros correspondentes acabaram por beneficiar outros contribuintes, integrando sorteios extraordinários posteriores.



Todas as semanas a AT atribui, no âmbito do sorteio da Fatura da Sorte, 35 mil euros em Certificados do Tesouro aos contribuintes que pediram fatura com o número fiscal.









