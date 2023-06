Presidente do Banco Central Europeu marca arranque do debate do Fórum com discurso em Sintra

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, discursa esta terça-feirana abertura do arranque dos debates do Fórum BCE, em Sintra, que tem como tema a estabilização macroeconómica num ambiente de inflação volátil.

O discurso de Lagarde marca o início das sessões de debate, depois de esta segunda-feira ter recebido os governadores de bancos centrais, académicos, especialistas do mercado financeiro e decisores políticos participantes no Fórum BCE para um jantar de boas-vindas, durante o qual a vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Gita Gopinath fez uma intervenção.

O encontro organizado pelo BCE ocorre numa altura em que a inflação continua a centrar a atenção dos decisores, apesar dos ajustamentos de política monetária implementada pelos principais bancos centrais.

A primeira sessão desta terça-feira, moderada por Fabio Penetta, membro do Conselho Executivo do BCE, será dedicada ao papel das expectativas da inflação na política monetária perante múltiplos choques da oferta, durante a qual a economista Silvana Tenreyro irá apresentar o seu 'paper' sobre o tema.

A esta sessão segue-se uma outra sobre a avaliação dos custos da inflação, presidida pelo membro do Conselho Executivo do BCE Frank Elderson, na qual participará o autor do 'paper' subordinado ao tema Francesco Lippi, professor da LUISS Universit, e a vice-governadora do Banco do Canadá, Sharon Kozicki.

Em destaque estará também a energia, com um painel que se irá debruçar sobre as mudanças estruturais neste mercado e o impacto para a inflação, moderado por Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do BCE, e que contará com Ida Wolden Bache, governadora do Banco Central da Noruega, Christiane Baumeister, professora na Universidade de Notre Dame, Javier Blas, colunista da Bloomberg e Miguel Gil Tertre, economista-chefe na Comissão Europeia.

O tradicional Fórum BCE decorre até quarta-feira em Sintra, Portugal.