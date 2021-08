Produção industrial na Europa com subida homóloga em torno dos 10% em junho

A produção industrial na Europa registou um aumento em torno dos 10% em junho, face ao mesmo mês de 2020, mas um ligeiro recuo na comparação em cadeia, relativamente a maio, revelam os dados de hoje do Eurostat.De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), na comparação com junho do ano passado, a produção industrial subiu 9,7% na zona euro e 10,5% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Já face ao mês anterior, a produção industrial teve ligeiros recuos, tanto no espaço da moeda única, de 0,3%, como no conjunto da UE, de 0,2%, aponta o Eurostat.

Na comparação homóloga, os maiores aumentos foram registados nos setores dos bens de consumo duráveis (15,7% na zona euro e 16,4% na UE) e bens intermédios (15,7% no espaço da moeda única e 16,1% em toda a União).

Já na comparação em cadeia, o maior recuo foi observado nos bens de investimento, com quedas de 1,5% na zona euro e de 1,2% no conjunto da União a 27.

Ainda na comparação com maio, Portugal registou em junho o segundo maior recuo na produção industrial entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, com uma queda de 2,6%, apenas superada pela da Irlanda, de 4,4%.

No entanto, na comparação com junho de 2020, Portugal registou um aumento da produção industrial de 10%, colocando-se precisamente entre a média da zona euro e da UE.