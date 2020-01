Queixas por atrasos nas pensões dispararam em três anos

As queixas relacionadas com os atrasos na atribuição de pensões aumentaram cerca de oito vezes em apenas três anos. Os números da Provedoria de Justiça, a que oteve acesso, revelam que no ano passado - até ao fim de novembro - foram feitas 1600 reclamações contra os atrasos do Centro Nacional de Pensões, o que dá uma média de quatro por dia. Em 2017, foram apresentadas pouco mais de 200 queixas. Este número disparou - cerca de quatro vezes mais - em 2018, ano em que foram contabilizadas 923 reclamações.Os atrasos no processamento e pagamento de pensões foram os principais motivos apresentados por quem reclamou. Uma parte considerável das reclamações, recebidas no passado ano, diz respeito a atrasos superiores a um ano. No final do ano passado havia ainda 14,3 mil processos pendentes para atribuição de pensões de velhice, sobrevivência e invalidez, segundo revela aoa tutela. Face a 2018, registou-se uma quebra (32,4 mil pendências)."Continuamos a acompanhar a situação e a aguardar os resultados das medidas adotadas pelo Governo e pelo Instituto de Segurança Social, estando a ser efetuadas operações de monitorização do tratamento conferido aos requerimentos entrados no Centro Nacional de Pensões, a fim de verificar a evolução das pendências", afirma aoa Provedoria de Justiça.O Governo refere que o prazo de atribuição das pensões foi alvo de redução no último ano."Nas pensões de velhice, o prazo médio de deferimento reduziu para 139 dias em novembro (face a 166 dias em dezembro de 2018)", refere aoo gabinete da ministra Ana Mendes Godinho. Desde o início de 2019 foram atribuídas cerca de 14 300 pensões provisórias e, neste momento, sublinha o ministério, "a capacidade de conclusão de processos é superior em cerca de 20% à entrada de novos".