Receitas da Altice Portugal sobem 11,6% até setembro para 2.159 milhões de euros no terceiro trimestre de 2023

As receitas da Altice Portugal cresceram 11,6% nos primeiros nove meses do ano, em termos homólogos, para 2.159 milhões de euros, e subiram 9,1% no terceiro trimestre, divulgou hoje a dona da Meo.

"Nos nove meses do ano, as receitas cresceram 11,6% e o EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] 13,5%, para 2.159 milhões de euros e 781 milhões de euros respetivamente, face a igual período do ano anterior", refere a empresa liderada por Ana Figueiredo.

No terceiro trimestre, as receitas subiram 9,1%, para 742 milhões de euros, e o EBITDA progrediu 20,3% para 281 milhões de euros.

Entre janeiro e setembro, o investimento da empresa foi de 341 milhões de euros, o que compara com 339,7 milhões de euros um ano antes.

O investimento da Altice Portugal atingiu os 110 milhões de euros no período em análise.

"A estratégia definida continua a resultar no aumento da base de clientes, no crescimento da receita e dos resultados operacionais, numa diversificação ímpar do portefólio de produtos e serviços, impulsionada pela inovação, no reforço constante das suas redes fixas e móveis e em elevados padrões de qualidade de serviço", refere a Altice Portugal no comunicado.