Resultados do Novo Banco apresentam lucros de 428,3 milhões de euros

O Novo Banco anunciou esta segunda-feira ter alcançado nos primeiros nove meses do ano um resultado líquido de 428,3 milhões de euros, um crescimento de 178% face ao mesmo período do ano passado.

De acordo com um comunicado divulgado pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), o banco disse que o aumento de mais de 274,3 milhões de euros nos primeiros nove meses, em comparação com o período homólogo, mostram o "crescimento sustentado do negócio demonstrativo da capacidade de geração de receita e capital, apesar do atual contexto macroeconómico, pressões inflacionistas e subida das taxas de juros".

No terceiro trimestre do ano, o resultado foi de 161,6 milhões de euros, uma variação de mais 30,3% face ao trimestre anterior.