Após ter fechado o exercício de 2022 com uma faturação de 75,5 milhões de euros, a cifra "mais elevada de sempre" da empresa portuguesa, a OLI viu as suas vendas caírem 3% no ano passado, para cerca de 73 milhões de euros, com as exportações a representarem 75% do total, tendo os produtos produzidos no complexo industrial de Aveiro sido enviados para mais de 85 países dos cinco continentes.

O ligeiro decréscimo das vendas da OLI em 2023 não afetou o otimismo daquela que se apresenta como "o maior produtor de autoclismos da Europa do Sul", que em 2024 "aspira retomar o crescimento e atingir a fasquia dos 80 milhões de euros no ano em que celebra o seu 70.º aniversário", sinaliza a empresa, esta quarta-feira, 17 de janeiro, em comunicado.