As baixas por doença vão poder ser verificadas pela Segurança Social a qualquer momento. Os beneficiários vão poder ser convocados por SMS ou por email e os exames médicos poderão ser feitos por videochamada, de acordo com o decreto-lei que deverá ser publicado hoje em ‘Diário da República’ (para entrar em vigor em abril). Trata-se de uma verdadeira revolução na verificação das baixas, cujas regras gerais datam de 1997.





As novas regras visam tornar o sistema de verificação de incapacidades “mais eficaz e eficiente, contribuindo desta forma para uma atribuição mais criteriosa e mais célere das prestações no âmbito das eventualidades de doença, invalidez, deficiência e dependência”, lê-se no decreto-lei a que oteve acesso.