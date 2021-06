No dia seguinte à queda do BES, Rita Amaral Cabral, namorada de Marcelo Rebelo de Sousa e ex-administradora não executiva do BES em 2013 e 2014, recomendou a Ricardo Salgado que fizesse uma lista dos grandes buracos financeiros do Grupo Espírito Santo (GES). A amiga e namorada do Presidente da República fez a recomendação ao banqueiro "porque a família [Espírito Santo] não tem a noção de nada", revela uma escuta do caso ...