A riqueza nacional passou a fasquia de 260 mil milhões de euros em 2023, tendo Portugal sido o campeão do crescimento no último trimestre entre 12 países da União Europeia (UE). A riqueza nacional, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 2,2%, em termos reais, no 4.º trimestre de 2023, face ao mesmo período do ano anterior.









Ver comentários