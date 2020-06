Segunda vaga de covid atira Portugal para recessão de 11,3%, diz OCDE

A recessão que a economia portuguesa está a enfrentar este ano pode atingir os 11,3%, caso se venha a verificar uma segunda vaga de covid-19, no final de 2020. Admitindo que tal não acontece, e que a doença fica relativamente contida, o PIB deverá encolher, ainda assim, 9,4%. As projeções são da OCDE e são as mais pessimistas reveladas até ao momento."A covid-19 é a pior crise económica e sanitária desde a Segunda Guerra Mundial, prejudicando a saúde, o bem estar, os empregos e criando uma incerteza extraordinária", sublinha a organização liderada por Ángel Gurría (na foto). Tendo em conta a dificuldade de antever a evolução da pandemia, a OCDE apresenta dois cenários de previsões: um em que presume que não haverá mais nenhuma vaga de contágio do vírus, e outro em que assume que haverá uma segunda vaga, no final deste ano.O relatório sublinha que os dois cenários são "igualmente prováveis", mas começa a explicação pelo segundo, o mais pessimista. No caso de uma segunda vaga de covid-19, Portugal torna-se a terceira economia com a maior recessão da zona euro, só ultrapassada por Espanha (com uma contração de 14,4%) e pela República Checa (que cai 13,2%).A explicar a queda está uma contração de 12,5% do consumo privado este ano, de 13,9% do investimento e de 18,5% das exportações. As importações também contraem, embora um pouco menos (16,6%) e só o consumo público aumenta (3,8%). A procura doméstica total encolhe 10,4%. As consequências no mercado de trabalho são duras, com a taxa de desemprego a subir para 13% este ano.Apesar da brutalidade da queda prevista, a recuperação em 2021 não é, ainda assim, muito vigorosa. A OCDE diz que neste caso a economia vai crescer 4,8% no próximo ano, confirmando a mensagem geral para todas as economias analisadas: "A recuperação vai ser lenta e a crise vai ter impactos de longo prazo, afetando de forma desproporcionada as pessoas mais vulneráveis."É que uma segunda vaga tem "consequências mais severas", avisam os peritos internacionais, explicando que nesse caso haverá "mais falências, consequências mais duradouras no desemprego e uma incerteza acentuada, o que adiará ainda mais as decisões de investimento". A taxa de desemprego baixa apenas para 11,8%.No caso de não se repetir uma vaga de covid-19, a crise será um pouco menos intensa, mas igualmente grave: depois da queda de 9,4% do PIB este ano, o crescimento em 2021 será de 6,3%. A taxa de desemprego ficará em 11,6% e recuará no próximo ano para 9,6%.Estas previsões são, ainda assim, mais pessimistas do que as assumidas pelo Governo português, na preparação do Orçamento retificativo, aprovado na terça-feira em Conselho de Ministros. No dia em que se demitiu, Mário Centeno entregou uma proposta de alteração à lei do Orçamento do Estado que presume uma contração de 6,9% do PIB e prevê uma subida do desemprego para 9,6% este ano. O Executivo não apresentou projeções para 2021.Uma das consequências mais duradouras da crise pandémica será sentida nas contas públicas, antecipa a OCDE. Para os peritos, o défice orçamental este ano atingirá os 9,5%, caso se concretize a segunda vaga de covid. Se a pandemia se ficar pela primeira vaga, ainda assim o buraco das contas públicas ficará em 7,9%.Mais: no próximo ano Portugal vai continuar a apresentar contas desequilibradas, com um défice orçamental acima do limite de 3% do PIB, previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mesmo no cenário em que haverá apenas uma vaga de covid-19, o défice em 2021 será de 4,7%, antecipa a OCDE. No cenário mais negativo, o défice será de 7,4%.Estas projeções contrastam com as do FMI e da Comissão Europeia, que esperam que o desequilíbrio das contas fique praticamente resolvido, com o défice a regressar a valores inferiores a 2% já no próximo ano. Das instituições que já apresentaram projeções para 2021, só o CFP antecipa um défice acima de 3%, mas por pouco: 3,3%.Outra consequência duradoura será para a dívida pública. A OCDE diz que a dívida vai subir para 139,9% este ano, no cenário de duas vagas; ou 135,9%, no cenário de vaga única.