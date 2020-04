Serviços secretos dão calote de 91 milhões ao BCP

O Millennium/BCP colocou o estado moçambicano em tribunal. Em causa o não pagamento de um empréstimo de 100 milhões de dólares (91,4 milhões de euros) contraído pela Mozambique Asset Management (MAM), uma empresa de fachada que é detida pelo Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE), os serviços secretos de Moçambique.Os factos remontam a 2013 e 2014, quando o governo liderado por Alberto Vaquina, concedeu empréstimos superiores a dois mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros) a três empresas; a MAM, a EMATUM e a ProIndicus. O ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, avalizou os empréstimos em nome do estado moçambicano, alegadamente sem o conhecimento do presidente da república, Armando Guebuza.Os créditos não foram pagos e Moçambique tentou anular os empréstimos alegando que Chang, que foi detido em dezembro na África do Sul, no cumprimento de um pedido dos EUA, não tinha poder para avalizar os créditos. A MAM pediu empréstimos no valor total de 489 milhões euros ao BCP, Crédit Suisse e ao banco russo VTB.