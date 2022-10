A subida das taxas de juro, em especial no crédito à habitação, e o aumento do custo de vida, estão a estrangular as famílias portuguesas. Segundo os últimos números do Gabinete de Proteção Financeira da Deco, em média, de janeiro a setembro, 73 famílias por dia pediram ajuda àquela instituição por estarem em situação de sobre-endividamento.









