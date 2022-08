TAP lamenta falta de acordo com pilotos e promete "soluções" para plano de reestruturação

A TAP lamentou, esta terça-feira, a falta de acordo com os pilotos e diz manter-se empenhada em encontrar soluções para o plano de reestruturação.



De acordo com um curto comunicado da empresa esta terça-feira, dia em que está marcada uma manifestação, convocada pelo sindicato dos pilotos, "a TAP lamenta não ter ainda chegado a um acordo com os seus pilotos, essenciais à companhia, e mantém-se empenhada em encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade da empresa e de todos os seus trabalhadores".



A direção do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e a comissão sindical convocaram uma manifestação em frente ao Terminal de Tripulações do Areeiro, com o final previsto junto ao Campus TAP, dirigida a todos os pilotos da TAP, que não se encontrem ao serviço, esta terça-feira de manhã.

Na passada sexta-feira, o sindicato, após a convocatória, tinha referido que "dadas as várias recusas do conselho de administração da TAP Air Portugal para a realização de reuniões de trabalhadores, a direção do SPAC e a comissão sindical apelam à participação massiva dos pilotos nesta iniciativa, que pretende demonstrar a sua insatisfação perante os atropelos, as injustiças e a forma como a administração e a tutela têm gerido a empresa e a relação laboral com os pilotos".



Nos últimos dias, a TAP tem cancelado vários voos, tal como outras companhias aéreas pela Europa, estando na origem destas situações a falta de pessoal, greves, ou outros fatores externos, como a covid-19 ou imprevistos.

Para o SPAC, o plano de reestruturação que a Administração da TAP está a executar está "desatualizado e completamente desajustado", continuando com os cortes salariais e reduções do número de trabalhadores e da frota de aviões Airbus, levando à contratação de empresas estrangeiras para assegurar certos voos.