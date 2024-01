Taxa de inflação recua para 1,4% em dezembro e 4,3% no conjunto de 2023

A taxa de inflação homóloga baixou para 1,4% em dezembro passado, 0,1 pontos percentuais abaixo de novembro, fixando-se a variação média de 2023 nos 4,3%, contra 7,8% em 2022, confirmou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com arredondamento a uma casa decimal, as taxas de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) esta quinta-feira avançadas pelo INE confirmam os valores da estimativa rápida divulgada em 29 de dezembro de 2023.

Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a variação homóloga foi 2,6% em dezembro (2,9% no mês anterior) e a taxa de variação média em 2023 situou-se em 5,0% (5,6% no ano anterior).