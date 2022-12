Telecomunicações, bens de consumo e serviços financeiros no topo das queixas dos consumidores

Telecomunicações, bens de consumo e serviços financeiros foram os setores que maior número de queixas suscitaram junto da Deco no decorrer do ano que agora termina, revelou esta sexta-feira a associação de defesa do consumidor.



As comunicações eletrónicas voltaram a ser o setor líder nas reclamações, sendo as falhas na cobertura, a velocidade de Internet inferior à contratada e as penalizações por mudança de fornecedor as reclamações mais frequentes, de acordo com a plataforma Reclamar, da Deco Proteste.









