Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Telecomunicações dão origem a 280 queixas por dia

MEO é a operadora que regista a maior subida no número de queixas, com mais 47%.

Por Wilson Ledo | 08:47

Os portugueses apresentaram, em 2017, mais de 101 mil reclamações no setor das telecomunicações. O número, revelado esta quinta-feira pelo regulador, a Anacom, significa cerca de 280 queixas por dia e um aumento de 17% face ao ano anterior.



Entre os operadores, é a MEO quem lidera no aumento das queixas, com mais 47%. É seguida pela Vodafone e pela NOS. Os três operadores foram responsáveis por 94 em cada 100 queixas. Problemas na faturação e nos equipamentos bem como o cancelamento do serviço são os motivos mais comuns.



Já no setor postal, as queixas contra os CTT dispararam também 47%. Os principais motivos para as reclamações foram problemas com extravios, assim como falhas ou atrasos nas entregas das encomendas.



No ano passado foram realizadas mais de 6600 ações de fiscalização pela Anacom. O regulador acabou por abrir 416 novos processos de contraordenação e concluiu 122 processos. "No total, foram aplicadas coimas no valor de 1,7 milhões de euros", pode ler-se no relatório.



O regulador lembra ainda que instaurou "medidas corretivas" à MEO, NOS, Nowo e Vodafone por terem aumentado preços sem aviso prévio aos clientes, impedindo-os de rescindir sem custos. Já a MEO ficou "impossibilitada" de cobrar serviços quando não existir um acordo prévio, depois de uma campanha em que o cliente acabava por subscrever automaticamente o serviço se não respondesse a uma SMS.