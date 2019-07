Turismo revoltado com falta de postos na greve dos motoristas

"Estou muito preocupado, a minha última esperança agora é que a greve não se realize", diz Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).Esta a reação ao anúncio de que o Algarve só tem 21 postos de abastecimento na rede de emergência definida pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), para fazer face à greve dos motoristas, que arranca a 12 de agosto. Apenas mais um posto dos que os definidos para responder à paralisação de abril passado."Depois do que aconteceu na Páscoa, este ligeiro aumento, quando estamos em pleno verão, demonstra uma falta de sensibilidade para com o turismo, os turistas e a região", lamenta Elidérico Viegas. "É manifestamente pouco." Críticas que são partilhadas pelos autarcas algarvios (ver caixa).A lista da ENSE aparenta também não ter tido em conta a distribuição dos turistas nesta altura do ano. No concelho de Loulé, que abrange localidades como Quarteira e Vilamoura e empreendimentos como Vale do Lobo e Quinta do Lago, há apenas dois postos prioritários. O mesmo número está previsto para o concelho de Albufeira, que, no verão, é dos que mais turistas recebe.Ao, fonte do Ministério do Ambiente limitou-se a dizer que "a lista é a que está no site da ENSE", recusando comentários às críticas."É um número claramente insuficiente", diz Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, sobre os postos previstos para o Algarve. O também presidente da Câmara de Tavira espera que a lista ainda seja revista.Desejo partilhado por João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, que, no entanto, destaca que estão a ser tomadas medidas para minimizar o impacto da greve no turismo.Com uma população próxima das 450 mil pessoas, o Algarve alberga, no verão, mais de 1,3 milhões de pessoas. A maioria turistas, que têm necessidade de se deslocar, obrigando a um elevado consumo de combustível.É o número de postos de abastecimento de combustível que existem no Algarve. Os 21 na rede de emergência representam 15% do total.Os postos de abastecimento têm uma capacidade de armazenamento variável. Esse é um dado que é tomado em conta pela ENSE para elaborar a lista.