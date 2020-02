Hoje é o último dia para validar faturas com bónus no IRS

A informática tributária não vai reforçar os acessos ao portal E-Fatura, no último dia para validar os recibos que podem dar milhares de euros de descontos no IRS. Fontes da Autoridade Tributária (AT) afirmaram aoque "na sequência de anos anteriores, tudo está preparado para a validação por parte dos contribuintes".Segundo os últimos dados comunicados à AT, até ao dia de ontem, existiam mais de 958 milhões de faturas correspondentes ao ano de 2019, menos 126 milhões do que em 2018. No entanto, segundo as mesmas fontes, "é previsível que esse número venha aumentar e superar o de 2018".Recorde-se que para validar as faturas com despesas dos filhos, por exemplo, é preciso ter uma senha fiscal para cada um dos dependentes. No dia 15 de março, a AT colocará na página de cada contribuintes, as faturas que foram aceites e o valor que conta para abater no IRS.De 16 a 31 de março os contribuintes podem reclamar ou acrescentar os recibos que não apareceram na sua página. A campanha para entrega da declaração de rendimentos relativa ao ano de 2019, começa no dia 1 de abril e termina a 30 de junho.