Um em cada dez habitantes em Portugal vive em casas sobrelotadas

Um em cada dez habitantes em Portugal vive em alojamentos sobrelotados, num quadro de falta de condições habitacionais e no qual o Algarve se destaca como a região com maior carência. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que concluiu ainda que os portugueses começaram o ano a ganhar mais 3,2% do que no ano passado, com uma remuneração bruta mensal média de 1189 euros.O Inquérito às ...