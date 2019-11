Vendas de bilhetes de avião nas agências de viagens batem recorde em Portugal

As agências de viagens bateram o recorde de venda de bilhetes de avião. Até setembro, as vendas atingiram os 740 milhões de euros, mais 51 milhões de euros face a igual período do ano passado, anunciou hoje o presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT).



Pedro Costa Ferreira revelou estes números - que só incluem billhetes para voos regulares - na abertura do 45º congresso da associação que reúne, até sábado, cerca de 750 profissionais ligados ao setor do turismo no Funchal.