Vendas de carros em Portugal caem há três meses consecutivos

Nos primeiros quatro meses foram vendidos 94.286 veículos em Portugal, o que representa uma descida de 3,7% face ao ano passado.

17:07

As vendas de carros caíram 0,7% em abril, tendo sido vendidas 24.663 unidades. Este é assim o terceiro mês consecutivo de quebra nas vendas automóveis em Portugal, revelam os dados da ACAP, divulgados esta quinta-feira.



No acumulado dos primeiros quatro meses, venderam-se 94.286 automóveis, menos 3,7% do que em igual período do ano passado.



A justificar a queda nos quatro meses está o segmento de ligeiros, já que as vendas de veículos pesados aumentaram 10%.



A queda nas vendas abrandou, depois de em fevereiro e março terem caído, pelo menos, 8%.



Por marcas, a Renault continua a liderar o mercado, tendo registado em abril um aumento de 12,2% para 2.835 unidades. Segue-se a Peugeot com uma subida de 14,7% para 2.510 veículos e em terceiro surge a Citroën, com 1.545 automóveis registados.