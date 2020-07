Viabilizar empresas requer taxa de Justiça de 621 euros

O novo mecanismo que o Governo quer criar para impedir o fecho de empresas que estejam em situação económica difícil ou em risco de insolvência, devido à crise causada pela pandemia, vai requerer o pagamento de uma taxa de 612 euros, mas quando não haja capacidade para suportar as custas poderá ser solicitado apoio judiciário, explicou ao CM fonte oficial do Ministério da Justiça.





O chamado Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas (PEVE), cuja proposta de lei chegou esta semana ao Parlamento, visa a homologação pelo Tribunal de um acordo extrajudicial entre a empresa em dificuldades e os seus credores. Segundo fonte do Governo, “a taxa de Justiça devida ascenderá a 612 euros”, mas as empresas, “caso não possam suportar as custas, poderão requerer apoio judiciário para o efeito”.