Vice de Angola e filha querem indemnização de 750 mil euros após comentário de Paulo Morais

"Os factos conhecidos são de interesse público e estou no meu direito". Paulo Morais enfrenta uma acusação e um pedido de indemnização de 750 mil euros interpostos pelo vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, e pela filha na sequência de comentários feitos aos gastos em vestidos de noiva por parte de Naulila.Depois de ter abordado o caso no Facebook e comentado naos gastos no luxuoso casamento, Paulo Morais enfrenta agora a acusação por crime de difamação agravada. O fundador da associação Transparência e Integridade e ativista anti-corrupção pediu a instrução do processo, estando o debate instrutório marcado para o dia 2 de novembro no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.Paulo Morais falou de Naulila Diogo como "uma outra princesa de Angola (...) [que] gastou nos vestidos de casamento 200 mil dólares". "Enquanto a larga maioria dos angolanos vive com menos de dois dólares por dia; a esperança média de vida é de 42 anos. E um quarto das crianças morre antes de fazer cinco anos. Um poder selvagem se eterniza", podia ler-se no texto publicado.Os advogados dos queixosos, segundo o jornal Público, queixam-se de se ter dado a falsa impressão de que os 200 mil dólares se referiam apenas ao vestido de noiva.