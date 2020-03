Blocos de betão fecham fronteiras que são secundárias para conter coronavírus

Entre Vilar Formoso e as Termas de Monfortinho todas as fronteiras secundárias foram obstruídas com blocos de granito e betão. E noutros pontos do País há grades, braços de gruas e presença da GNR. Desde as 23h00 de segunda-feira que as fronteiras terrestres com Espanha estão sujeitas a controlo por parte das autoridades de ambos os países, passando a existir apenas nove pontos de passagem.

O primeiro a entrar em Portugal, pela ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento