Carolina Loureiro longe do namorado em semana especial

As datas especiais continuam a ser uma grande amargura para Carolina Loureiro e Vitor Kley. Devido à distância, com a atriz em Portugal e o músico no Brasil, são vários os dias especiais que não passam na companhia um do outro.O evento mais recente foi o aniversário do cantor brasileiro. Vitor Kley completou 27 anos e a estrela da SIC lamentou o facto de não poder estar na sua companhia. Nas suas redes sociais, Carolina Loureiro desabafou sobre como é difícil viver longe do seu mais-que-tudo. “Este ano não passo [esta data] do teu lado, mas mesmo que a geografia nos separe neste dia, não podia estar mais perto, porque o coração do meu coração bate ao ritmo do teu. Amo-te”, declarou a atriz de 29 anos. Kley também mostrou a sua ‘dor’ por não ter a amada do seu lado. “Sempre contigo! Obrigado, meu amor! Amo-te muito. Saudade imensa…”.